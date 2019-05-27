العبلاوي: الحد من حوادث السير دور يتقاسمه الجميع.. وإحداث الطراموي مسألة واردة

عبر رئيس المجلس الجماعي بمدينة طنجة محمد البشير العبدلاوي، اليوم الأحد، عن أسفه تجاه حوادث السير الأخيرة التي شهدتها المدينة، مشيرا أن إحداث الطرامواي في المدينة من بين المشاريع التي يمكنها التقليص من نسبة الحوادث.

واعتبر العبدلاوي خلال لقاء جمعه بالصحفيين، في بيت الصحافة، أن الحد من حوادث السير هو دور يتقاسمه الجميع، من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين، مبرزا دور الصحافة في تنبيه المسؤولين.

وأبرز العبدلاوي، أن المجلس الجماعي دخل في تفاوض مع العديد من الشركات العالمية، من أجل إدخال تقنيات جديدة تحد من حوادث السير في المدينة.