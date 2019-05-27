مصدر أمني ينفي تعرض كمين الشروق لحادث إرهابي .. ويكشف تفاصيل الواقعة

كتب محمد صبرى

نفى مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول استهداف كمين بالشروق، مؤكدا أنها ليست عملية إرهابية كما تردد وأنه حادث مروري.

وناشد المصدر المواطنين تحرى الدقة فى تناول المعلومات التي من شأنها إثارة الرأى العام وتتسبب في إحداث بلبلة .

كان ميدان النهضة بمدينة الشروق قد شهد حادث مؤسف بعد أن أطاحت سيارة مسرعة بأخرى ليصطدما بارتكاز أمني مما تسبب فى إصابة ضابط شرطة وأمين شرطة من قوة الارتكاز .