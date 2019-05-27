بعد تتويج الزمالك..السيسي يتفاعل مع مباراة النهائي ويهنئ بركان على الروح الرياضية

هنأ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المصرية، مساء اليوم الأحد، فريق الزمالك المصري على تتويجه بطلاً لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لأول مرة في تاريخه، على حساب نهضة بركان.

وكتب السيسي في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر” : “أهنئ جميع المصريين بفوز الزمالك بلقب الكونفيدرالية الأفريقية”.

وأضاف الرئيس المصري: “وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف، الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي”.

وكان الزمالك المصري قد حسم المباراة لصالحه عن طريق ركلات الحظ (5-3)، ليتوج بأول لقب كأس كنفدرالية والعاشر قارياً، على حساب نهضة بركان الذي قدم مشواراً قوياً منذ بداية المنافسات الكروية القارية.

وسكيون الوداد الرياضي في مواجهة نهائي قوي أمام نادي الترجي الرياضي التونسي، الجمعة المقبلة، على أرضية ملعب رادس الأولمبي، للحسم في المتوج بلقب “تشامبيونز ليغ” الإفريقية.