نشرة إنذارية…هزة أرضية بقوة 3.6 درجات في ورزازات

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على سلم ريشتر، اليوم الأحد، بإقليم ورزازات.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في نشرة إنذارية زلزالية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة أوسلسات، وقعت على الساعة السادسة و54 دقيقة و22 ثانية من مساء اليوم (توقيت غرينتش).

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة سجلت على عمق 16 كلم، عند التقاء خط العرض 30.677 درجة شمالا وخط الطول 7.054 درجة غربا.