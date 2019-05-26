بعد إعلانها عدم تلقيها دعوة لحضور قمتي مكة الخليجية والعربية، في ماي الجاري، تلقت قطر، اليوم الأحد، رسالة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز من أجل حضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فإن أمير البلاد، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، “تلقى رسالة من خادم الحرمين الشريفين، تضمنت دعوة سموه لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج في مكة المكرمة، في 30 ماي الجاري.
وتسلم الرسالة، يضيف المصدر ذاته نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المهندس عبد اللطيف بن راشد الزياني، في الدوحة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قطر تتلقى دعوة رسمية من السعودية لحضور القمة الخليجية في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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