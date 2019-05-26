تركيا: افتتاح جزيرة ياسّي أدا باسمها الجديد "الديمقراطية والحرية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن السلطات التركية ستفتتح أواخر العام الحالي جزيرة ياسّي أدا في بحر مرمرة باسمها الجديد "جزيرة الديمقراطية والحرية".

وقال ذلك في كلمة لأردوغان، في إطار زيارة تفقدية، لأعمال بناء بعض الأبنية والمرافق في الجزيرة.

وقد تجول أردوغان في موقعي قاعتي المؤتمرات والمعرض وهما قيد الإنشاء، في جزيرة ياسّي أدا التي صدر فيها قرار إعدام رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه، بعد الانقلاب العسكري عام 1960، بتهمة قيامه بالحج ورفع الأذان باللغة العربية من قبل حزب كمال أتاتورك العلماني الحاكم.

وأعيد تنظيم الجزيرة مرة أخرى، والتي تبلغ مساحتها 103 آلاف و750 متر مربع، 60 في المئة منها زيّنت بالأزهار والأشجار، وتم المحافظة على 20 في المئة من حالها السابق.

وقد بنيت على الجزيرة منازل مستقلة وفنادق بطاقة 123 غرفة و320 سريرا، وقاعة مؤامرات بطاقة 500 شخصا، ومسجدا بمساحة 752 مترا مربعا يسع لـ600 مصلٍ، وساحةُ ونصب لقتلى أتراك بمساحة 616 مترا مربعا، إلى جانب متحف مفتوح، وحديقة ومساحات للمعارض ومطاعم ومقاهي.

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ويشار أن أعمال إعادة تنظيم جزيرة ياسّي أدا قد بدأت في 14 أيّار/ مايو 2015.

وكانت قد استخدمت جزيرة ياسّي أدا منفى للسياسيين منذ القرن الرابع للميلاد، وبنيت عليها كنيسة ودير في الماضي، وتناقلت ملكيتها بين العديد من الأشخاص إلى أن اشترتها القوات البحرية التركية عام 1947.

وأقيمت على الجزيرة محكمةٌ قاضت أعضاء الحزب الديمقراطي التركي، بعد محاولة الانقلاب العسكري في 27 أيار/ مايو 1960، ونُفّذ الحكم بهم في أيلول/ سبتمبر 196.

ونقلت كلية المنتجات المائية بجامعة إسطنبول، في عام 1993 معهدها إلى الجزيرة، وفي 1995 غادرت الكلية جزيرة ياسّي أدا، ومنذ ذلك الوقت والجزيرة مهجورة.