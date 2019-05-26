سانا: إصابة مدني ودمار كبير بالمنازل جراء اعتداء بالصواريخ على مدينة السقيلبية

أفادت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، بـ"إصابة مدني ودمار كبير في المنازل جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على مدينة السقيلبية".
وكان قد لفتت إلى أنّ "المجموعات جدّدت خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد عبر استهدافها بالصواريخ مدينتي محردة والسقيلبية في ريف حماة الشمالي الغربي"، مشيرةً إلى "سقوط 3 صواريخ أطلقتها المجموعات المنتشرة في بلدة كفرزيتا، على أطراف مدينة محردة وألحقت أضرارًا بعدد من المنازل والأراضي الزراعية".
وذكرت أنّ "وحدات الجيش السوري ردّت بضربات مركّزة على مصادر إطلاق الصواريخ، أدّت إلى تدمير منصّات إطلاق صواريخ وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد".
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