سانا: إصابة مدني ودمار كبير بالمنازل جراء اعتداء بالصواريخ على مدينة السقيلبية

أفادت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، بـ"إصابة مدني ودمار كبير في المنازل جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بال​صواريخ​ على ​مدينة السقيلبية​".

وكان قد لفتت إلى أنّ "المجموعات جدّدت خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد عبر استهدافها بالصواريخ مدينتي محردة والسقيلبية في ​ريف حماة​ الشمالي الغربي"، مشيرةً إلى "سقوط 3 صواريخ أطلقتها المجموعات المنتشرة في بلدة كفرزيتا، على أطراف مدينة محردة وألحقت أضرارًا بعدد من المنازل والأراضي الزراعية".

وذكرت أنّ "وحدات ​الجيش السوري​ ردّت بضربات مركّزة على مصادر إطلاق الصواريخ، أدّت إلى تدمير منصّات إطلاق صواريخ وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد".