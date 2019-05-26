أعلنت زعيمة حزب "التجمّع الوطني" اليميني المتطرف ​مارين لوبان​، "فوز حزبها في الانتخابات الأوروبية على حزب الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​". ولفت في كلمة لها إلى أنّه "لم يبق أمام ماكرون سوى حلّ الجمعية الوطنية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لوبان بعد فوز حزبها بالانتخابات الأوروبية: لم يبق أمام ماكرون سوى حل الجمعية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.