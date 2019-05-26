قتيل وثلاثة جرحى على الاقل بانفجار سيارة مفخخة في ربيعة بالموصل

وقال المصدر ، لـ الخليج 365، إن "سيارة مفخخة انفجرت، بعد ظهر اليوم، في قرية العوينات بناحية ربيعة غربي الموصل، ما اسفر عن مقتل شخص واصابة ٣ آخرين، في حصيلة اولية".
واضاف المصدر، أن "قوة امنية طوقت منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا الى أن "سيارات الاسعاف هرعت الى مكان الانفجار لاغاثة المصابين".
واضاف المصدر، أن "قوة امنية طوقت منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا الى أن "سيارات الاسعاف هرعت الى مكان الانفجار لاغاثة المصابين".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.