قتيل وثلاثة جرحى على الاقل بانفجار سيارة مفخخة في ربيعة بالموصل

وقال المصدر ، لـ الخليج 365، إن "سيارة مفخخة انفجرت، بعد ظهر اليوم، في قرية العوينات بناحية ربيعة غربي الموصل، ما اسفر عن مقتل شخص واصابة ٣ آخرين، في حصيلة اولية".

واضاف المصدر، أن "قوة امنية طوقت منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا الى أن "سيارات الاسعاف هرعت الى مكان الانفجار لاغاثة المصابين".

