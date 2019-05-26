الفرزلي: هناك جهات تلعب دورا لمنع عودة النازحين السوريين وتنتظر التطورات لفرض التوطين

شدّد نائب رئيس مجلس النواب ​إيلي الفرزلي​، على أنّ "النوايا الغربية بشأن عرقلة عودة ​النازحين السوريين​ باتت واضحة"، لافتًا إلى أنّ "هناك من يحرّض على منع عودة النازحين ضمن خطة عميقة تستهدف ​الانتخابات الرئاسية​ السورية".

وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "هناك غاية تكتيكيّة لاستخدام النازحين في إطار خطة لإثارة النعرات الطائفيّة والمذهبيّة"، مبيّنًا أنّ "هناك جهات في ​لبنان​ تلعب دورًا لمنع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وهناك جهات في لبنان قامت بنقل المال والسلاح إلى النازحين السوريين".

وأوضح الفرزلي أنّ "هناك جهدًا جبّارًا من ​الأجهزة الأمنية​ والمقاومة ليُضرب المخطّط بحقّ النازحين في مهده"، مؤكّدًا أنّ "هناك قاعدة كبيرة جدًّا من ​الطائفة السنية​ الكريمة تريد عودة النازحين السوريين الى بلادهم". وذكر أنّ "هناك جهات تنتظر التطوّرات في المنطقة لفرض ​التوطين​ في لبنان".