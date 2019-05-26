مدرب مصر يعتبر المغرب “الأوفر حظا” للتتويج بلقب “الكان” القادم

اعتبر خافيير أغييري، مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، بأن المغرب وتونس يملكان حظوظ وافرة من أجل التتويج بلقب كأس إفريقيا للأمم، الذي سيقام الشهر المقبل في الديار المصرية.
وقال أغييري، مساء أمس السبت، في تصريحات تلفزية، إن المنتخبات الخمسة التي شاركت في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا، وهي مصر، تونس، المغرب، السينغال، ونيجيريا، تملك أقوى الحظوظ من أجل المنافسة بقوة على اللقب القاري.
وشدد المتحدث ذاته، على أن منتخبي المغرب وتونس، يعتبران الأوفر حظا من هذه المنتخبات الخمسة.
وفي الوقت الذي يشيد فيه أغييري بالمنتخبات الكبيرة التي ذكرها، فإنه أقر على أن مهمة الفراعنة في دور المجموعات ” لن تكون سهلة كما يظن البعض ولا يجب الاستهانة بمنتخبات مثل أوغندا وتنزانيا، لذلك فإن المنتخب المصري سيحترم كل الخصوم”.
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