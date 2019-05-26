مانشستر يونايتد يتراجع عن ضم هدف برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي استسلم في صراعه للتعاقد مع مدافع أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان مانشستر يونايتد قد سعى لضم دي ليخت لتدعيم الخط الدفاعي، وأفادت تقارير صحفية أن النادي الإنجليزي يُجهز عرضًا بقيمة 80 مليون يورو لحسم الصفقة.
وقالت مصادر داخل النادي لشبكة "سكاي سبورتس"، إن مانشستر يونايتد سينسحب من الصراع على دي ليخت، والعديد من أعضاء اللجنة الفنية للنادي يعتقدون أن اللاعب سينضم إلى برشلونة.
وأشارت عدة تقارير مؤخرًا، إلى أن هناك خلاف مالي بين دي ليخت وإدارة برشلونة، يُعطل إتمام الصفقة، حيث طلب اللاعب الحصول على راتب سنوي في برشلونة يبلغ من 8 إلى 9 ملايين يورو، وهو الرقم الذي رفض مسؤولو البارسا تقديمه.
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