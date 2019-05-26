انفجار ليون .. 7 جرحى على الاقل و الانفجار قد يكون ناتجا عن طرد مفخخ

قالت الشرطة الفرنسية ان الانفجار الذي جد منذ قليل في مدينة ليون قد قد يكون ناجما عن طرد مفخخ
و اضافت مصادر الشرطة ان 7 جرحى على الاقل اصيبوا في الانفجار الذي وقع في طريق مخصص للمشاة وسط مدينة ليون الفرنسية وطالبت الشرطة الابتعاد عن المكان
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