مادورو يشكر الحكومة النرويجية لتشجيعها للحوار مع المعارضة

شكر الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي ​الحكومة​ النرويجية على مساهمتها في تعزيز الحوار حول السلام والاستقرار في ​فنزويلا​، مشيرا إلى أن "وفدا من ممثليه سيتوجه إلى ​أوسلو​ للعمل على التوافق على جدول عمل شامل والتحرك نحو إبرام اتفاقات ممتازة".

هذا ودعت السلطات النرويجية، الخميس، مرة أخرى ممثلي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ الذي نصب نفسه بشكل غير قانوني رئيسا مؤقتا للبلاد لعقد الجولة الثانية من المفاوضات لحل الأزمة في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبرغ".