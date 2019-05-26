مادورو يشكر الحكومة النرويجية لتشجيعها للحوار مع المعارضة

شكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة النرويجية على مساهمتها في تعزيز الحوار حول السلام والاستقرار في فنزويلا، مشيرا إلى أن "وفدا من ممثليه سيتوجه إلى أوسلو للعمل على التوافق على جدول عمل شامل والتحرك نحو إبرام اتفاقات ممتازة".
هذا ودعت السلطات النرويجية، الخميس، مرة أخرى ممثلي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي نصب نفسه بشكل غير قانوني رئيسا مؤقتا للبلاد لعقد الجولة الثانية من المفاوضات لحل الأزمة في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبرغ".
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