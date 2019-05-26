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ملك البحرين يتسلم دعوة من الملك السعودي لحضور القمة الخليجية الطارئة في مكة

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تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة الخليجية الطارئة التي تستضيفها المملكة العربية ​​.

وبحسب وكالة الأنباء ​البحرين​ية، سلم عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون ل​دول الخليج​ العربية الدعوة إلى الملك خلال استقباله مساء اليوم.

وأعرب ملك البحرين عن شكره وتقدريه للملك سلمان على هذه الدعوة، متمنيًا لأعمال القمة الخليجية كل التوفيق والنجاح.

يذكر أن الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعا إلى عقد قمتين خليجية وعربية في ​مكة المكرمة​، يوم 30 أيار، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية وسفن قرب سواحل الإمارات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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