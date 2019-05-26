وزبر البيئة البريطاني يعلن عن مشروع قانون يحظر الحيوانات البرية في السيرك

أعلن وزير ​البيئة​ البريطاني ​مايكل جوف​ عن مشروع قانون جديد بشأن حظر استخدام ​الحيوانات​ البرية في ​السيرك​، مشيرًا إلى أن "مشروع القانون الجديد، الذي تم الإعلام عنه في الأول من شهر أيار الجاري، لن يسمح لمشغلي السيرك في إنجلترا باستخدام الحيوانات البرية كجزء من السيرك الجوّال".

وأوضح جوف أن "السيرك ليس مكانًا للحيوانات البرية في القرن الـ 21، ويسرني أن هذا التشريع سوف يضع حدًا لهذه الممارسة إلى الأبد".

من جهته، أكّد وزير رفاهية الحيوان دايفيد روتلي أنه " التشريع سينص على الحظر الذي دعت إليه العديد من الجمعيات الخيرية والبرلمانيين"، مشيرًا إلى أنه "لا يزال في إمكان الجمهور الاستمتاع بالذهاب إلى السيرك، ولكن من الجيد أن نعرف أن الحيوانات البرية لن تكون جزءًا من هذه التجربة".

ويأتي هذا الإعلان بعد التزام من ​الحكومة البريطانية​ في شباط 2018 بفرض حظر يمنع تجديد قواعد عمل مؤقتة حالية سينتهي مفعولها العام القادم 2020، وذلك بعد سنوات من حملة لجماعات حقوق الحيوان.