ولي العهد السعودي يهنئ رئيس وزراء الهند بفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية

أجرى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الهند ناريندرا مودي وهنأه بفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية.
وهنأ ولي العهد ناريندرا مودي بفوز حزب "الشعب الهندي" بزعامته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند، متمنيًا لدولته وللشعب الهندي التقدم والازدهار.
من جهته، أبدى رئيس الوزراء الهندي الشكر والتقدير لولي العهد على التهنئة، مؤكدًا حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها في شتى المجالات.
وكان حزب بهاراتيا جاناتا قد نجح في رفع غالبيته البرلمانية من 282 مقعدًا إلى 303 مقاعد من أصل 543 مقعدًا يضمها البرلمان، وفق نتائج رسمية أعلنت أمس الجمعة.
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