مسؤول يمني: نزع أكثر من 76 ألف لغم منذ بدء الحرب

لفت مدير البرنامج الوطني للتعامل مع ​الألغام​ اليمني العميد أمين العقيلي إلى أن "سلطات البلاد نزعت أكثر من 76 ألف لغم مضاد للأفراد والآليات، منذ بدء الحرب مطلع العام 2015"، مشيراً إلى أن "الحرب أدّت إلى تلوث مساحات واسعة بالمقذوفات والذخائر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟواﺳﻊ ﻟﻸﻟﻐﺎم من جانب ​الحوثيين​ بنماذج ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻛﺛر ﺧطورة ﻻ ﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﻣدﻧﯾﯾن وعسكريين".

وأوضح أنه "تم نزع أكثر من 14 ألف لغم مضاد للأفراد و62 ألف لغم مضادة للآليات" منذ اندلاع الحرب"، مشدداً على أن "اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔرط ﻟﻸﻟﻐﺎم اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻸﻓراد واﻷﻟﻐﺎم اﻟﻣﻌدﻟﺔ أدى إلى ﺗﻌﻘﯾد ﻣﺷﻛﻠﺔ الألغام".

وأشار إلى أن "الحوثيين يعلمون أن الأﻟﻐﺎم لن تعرقل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، لكن الهدف منها هو قتل المواطنين وﺗﻌطيل ﻣﺻﺎﻟحهم اﻟﺣﯾوﯾﺔ".