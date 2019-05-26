شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مستقبل وطن": حضور عبد العال حفل إفطار الحزب يمثل قيمة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، أن حضور الدكتور على عبد العال حفل إفطار الحزب، يمثل قيمة كبيرة، نظرًا لكون رئيس البرلمان قامة وطنية وعلمية كبيرة، وأثرى الحياة الجامعية طوال سنوات عطائه بالكثير.

وأضاف "رشاد"، خلال كلمته فى حفل إفطار الأمانة المركزية للحزب، اليوم، والمقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أثرى أيضا الحياة البرلمانية المصرية بقدرته التشريعية وحكمته ورحابته التى مكنته من الاستماع إلى مختلف وجهات النظر من المؤيدين والمعارضين تحت قبة البرلمان.

كما أكد رئيس حزب مستقبل وطن علي أن حفل الإفطار السنوي الذي يقيمه الحزب فرصة للالتقاء والتواصل علي محبة الوطن وخدمته.