كان.. “الكوميديا السوداء” تحصد السعفة الذهبية والجائزة الكبرى من نصيب السينما السنغالية

فاز فيلم الكوميديا السوداء (بارازايت) “طفيل” للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون-هو بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي السبت.

كما فاز فيلم (أتلانتيكس) الذي يتناول حياة المهاجرين للمخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب بالجائزة الكبرى في المهرجان، وفق ما أورده موقع “العربية”.

وكان هذا أول فيلم طويل على الإطلاق للمخرجة ديوب وقد اعتمد على فيلم وثائقي لها في 2009.

وقال بونغ جون-هو وهو أول سينمائي كوري جنوبي يحصد المكافأة الكبرى في هذا المهرجان “شكراً جزيلاً. هذا شرف عظيم لي، لطالما شكلت السينما الفرنسية مصدر إلهام لي، أشكر هنري جورج كلوزو وكلود شابرول”.

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إلى ذلك، فاز الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي بدورته الثانية والسبعين عن دوره في فيلم “دولور إي غلوريا” لبيدرو ألمودوفار، فيما نالت الأميركية الإنجليزية إميلي بيتشام جائزة أفضل ممثلة في المهرجان عن دورها في فيلم “ليتل جو”.

وقال بانديراس الذي يجسد في الفيلم دور مخرج يتخبط في الاكتئاب “هذه الليلة ليلة المجد لي”.

ووجه نجم هوليوود الإسباني تحية لمواطنه بيدرو ألمودوفار قائلاً “أكنّ له الاحترام والإعجاب والحب، هو معلّمي وقد أعطاني الكثير لذا فإني أهديه هذه المكافأة”.

أما إميلي بيتشام البالغة 35 عاماً فقالت لدى تسلمها جائزتها من الممثل رضا كاتب “تلقيت اتصالاً هاتفياً صباح اليوم، ورتبت حقيبتي ونسيت فرشاة أسناني”.