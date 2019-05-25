البحرين تدين انفجارا استهدف أحد شوارع ليون الفرنسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت مملكة البحرين بشدة الانفجار الذي وقع الجمعة بأحد الشوارع في مدينة ليون الفرنسية، ونتج عنه إصابة عدد من الأشخاص، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع فرنسا ضد كل أشكال العنف والتخريب.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مشددة على موقف البحرين الرافض لكل أعمال العنف والإرهاب، وطالبت بأهمية توثيق التعاون الدولي للقضاء على هذه الأعمال التي تهدد الأمن والسلم في العالم.

والجمعة، انفجر طرد يحتوي على "براغ ومسامير" أمام مخبز عند مفترق شارعين في قلب ليون المدينة التي تُعدّ الأكبر في فرنسا، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا، حسب الشرطة الفرنسية.

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ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادث بأنه "هجوم" لم يسفر عن سقوط قتلى.

وقال مسؤولون إن مدعي باريس لمكافحة الإرهاب فتح تحقيقا في الحادث، مشيرين إلى أن الشرطة تتعامل مع الانفجار باعتباره شروعا في القتل.



