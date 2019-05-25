رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية: قناة الجزيرة أضرت بدول الخليج وموقفها كان مخزيا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قالت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد “إن قناة (الجزيرة) أضرت بالبحرين و دول مجلس التعاون الخليجي على مر سنوات طويلة”، مضيفة “أن موقف هذه القناة فى عام 2011 كان مخزيا، وكانت تقوم دائما بتشويه الحقائق من أجل تنفيذ أجندة معينة”.

و عبّرت عهدية أحمد فى تصريحات صحفية عن استغرابها من عدم وجود جمعية أو نقابة مهنية للصحفيين بقطر، معتبرة “أن غياب نقابة للصحفيين وعدم وجود مجتمع مدنى يحمى الصحفيين بقطر أمر غير حضاري”،

واشارت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية إلى أن “موقف (قناة الجزيرة) سلبى و أجندتها تضر بالدول الجارة من خلال بثها للسموم، وأن معظم المتحدثين فيها من جماعة (الإخوان)”، مضيفة “محطاتنا العربية قوية جدا”.