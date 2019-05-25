رئيس المجلس العسكرى الانتقالي بالسودان يغادر القاهرة

صدى البلد غادر القاهرة مساء اليوم الست الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عقب زيارة للقاهرة استغرقت عدة ساعات استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

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