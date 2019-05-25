محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (أ ش أ)
دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إلى ضرورة توحيد جميع الصفوف لمواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابي.
وأفاد مكتب رئيس "النواب العراقي" ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن الحلبوسي شدد - خلال اللقاء مع رئيس الجبهة العربية الموحدة الشيخ وصفي العاصي - على "ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة خطر داعش والخلايا النائمة، وعدم السماح للإرهاب بالعودة - مرة أخرى - بعد تحقيق النصر، وهزيمته بالوحدة والتكاتف، وبذل المزيد من الجهود، والعمل على حل جميع المشاكل العالقة في البلاد.
وأضاف أن رئيس مجلس النواب العراقي بحث - أيضا - مع العاصي أوضاع النازحين في محافظة كركوك، كما أكد أهمية إعادة النازحين إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار والتعايش بين أبناء المحافظة.
يأتي هذا التصريح عقب يوم من إعلان مصدر أمني عراقي مقتل 4 أشخاص في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة صلاح الدين العراقية.
ويشن عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي هجمات متفرقة - بين حين وآخر - في العاصمة بغداد تستهدف المدنيين والقوات الأمنية، وذلك منذ هزيمتهم عسكريا في العراق في شهر ديسمبر عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان العراقي يدعو إلى توحيد الصفوف لمواجهة خطر داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.