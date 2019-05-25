تعرّفوا إلى أهم الأفلام المرشحة لجوائز مهرجان كان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نالت بعض الأفلام ترشيحات جوائز مهرجان كان السينمائي، مع قرب ختامه وإعلان الجوائز مساء اليوم السبت، وكان أبرزها فيلم للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار مقتبس من سيرته الذاتية، ويدور حول مخرج للأفلام، وفيلم من كوريا الجنوبية يدور في قالب من الكوميديا السوداء.

ويشهد مهرجان كان، في العام الحالي، حشدا كبيرا من المتنافسين لنيل الجوائز على نحو غير معتاد.

ومن المقرر أن تعلن لجنة التحكيم برئاسة المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إنياريتو الأفلام الفائزة بجائزة السعفة الذهبية، مساء اليوم السبت.

وقالت رئيسة تحرير موقع فيلموفوريا المتخصص في أخبار السينما والفن ،ميريديث تيلور، "كان عاما قويا بحق بالنسبة لجميع المنافسات في كان"، وأضافت أنها منحت تقييما بأربع نجوم أكثر من المعتاد.

وعلقت تيلور "كثيرا ما يفوز من لا تتوقعه".

وقد لاقت المخرجة الفرنسية، سيلين سياما، إشادة واضحة بفيلمها الذي يدور حول قصة حب "لوحة لسيدة تحترق" (بورتريت أوف إيه ليدي أون فاير)، كما سطع نجم المخرج الفرنسي لأول مرة لادج لي بفيلم "البؤساء" (ليه ميزيرابل) السياسي الذي يدور حول عنف الشرطة.

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وإلى جانب فيلم ألمودوفار "ألم ومجد" (بين آند جلوري) لم يخل مهرجان العام الحالي من أسماء معروفة على البساط الأحمر لكان، ومنها، كن لوتش، الفائز بجائزة السعفة الذهبية مرتين الذي يشارك بفيلم "آسف لأننا افتقدناك" (آي آم سوري وي ميسد يو).

وعاد ألمودوفار بفيلم مقتبس من سيرته الذاتية يلعب بطولته، أنطونيو بانديراس، الذي يجسد شخصية مخرج معذب ينظر مليا إلى ماضيه ليثير حديثا بشأن تقدير تأخر طويلا في كان.

ولكن لم يفز المخرج قط بجائزة السعفة الذهبية في المهرجان الذي رأس لجنة تحكيمه قبل عامين. ويتنافس بأحدث أفلامه مع مخرج آخر من أبرز المشاركين في كان، وهو كوينتن تارانتينو، مخرج فيلم "حدث في وقت ما في هوليوود" (وانس أبون إيه تايم إن هوليوود).

وظهور تارانتينو في الأسبوع الماضي على البساط الأحمر كان برفقة بطلي الفيلم، براد بيت، وليوناردو دي كابريو، من أهم لحظات المهرجان رغم أن عددا قليلا من النقاد رشح الفيلم للمشاهدة.

ويعتبر من أهم الأفلام المرشحة للسعفة الذهبية أيضا فيلم "طفيل" (باراسيت) للمخرج، بونج جون، هو من كوريا الجنوبية الذي يدور حول الصراع الطبقي في إطار من الكوميديا السوداء.