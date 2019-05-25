عبد المهدي وظريف يبحثان الاوضاع الاقليمية والدولية

واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق و الجمهورية الاسلامية الايرانية ومتابعة الملفات التي اتفق عليها الطرفان في زيارتي الرئيس روحاني الى العراق و رئيس مجلس الوزراء الى ايران".
وتابع انه "جرى التداول في الاوضاع الاقليمية والدولية وكيفية تجنيب البلدين والمنطقة اضرار العقوبات و مخاطر الحرب مع التأكيد على اهمية الأمن والاستقرار للمنطقة وكيفية الابقاء على الاتفاق النووي وكل ما فيه مصلحة البلدين والشعبين وشعوب المنطقة".
ووصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد في زيارة تستمر ليوم واحد.
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