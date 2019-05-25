اخبار العالم

حرائق كبيرة تستهدف عشرات الدوانم في كركوك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حرائق كبيرة اندلعت، اليوم، في عشرات الدوانم بمناطق داقوق والرشاد والبشير والحويجة تعود لمزارعين عرب وعرب وتركمان".

وأضاف أن "فرق الاطفاء توجهت إلى اماكن الحرائق للعمل على إخمادها".


وأعلنت مديرية دفاع مدني الانبار في وقت سابق من، اليوم السبت، عن إخماد حريق نشب داخل مزرعة للحنطة غربي المحافظة.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حرائق كبيرة تستهدف عشرات الدوانم في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا