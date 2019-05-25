حرائق كبيرة تستهدف عشرات الدوانم في كركوك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حرائق كبيرة اندلعت، اليوم، في عشرات الدوانم بمناطق داقوق والرشاد والبشير والحويجة تعود لمزارعين عرب وعرب وتركمان".
وأضاف أن "فرق الاطفاء توجهت إلى اماكن الحرائق للعمل على إخمادها".
وأعلنت مديرية دفاع مدني الانبار في وقت سابق من، اليوم السبت، عن إخماد حريق نشب داخل مزرعة للحنطة غربي المحافظة.
وأضاف أن "فرق الاطفاء توجهت إلى اماكن الحرائق للعمل على إخمادها".
وأعلنت مديرية دفاع مدني الانبار في وقت سابق من، اليوم السبت، عن إخماد حريق نشب داخل مزرعة للحنطة غربي المحافظة.
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