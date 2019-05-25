الجيش الليبي: مقتل إرهابي متهم باستهداف القنصلية الأمريكية في بنغازي

قال الجيش الوطني الليبي إن القوات قضت على الإرهابي محمد محمد محمود بن دردف المعروف بـ"البابور" ضمن صفوف مليشيا الصمود للإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي.

وتابع الجيش الليبي، في بيان عن غرفة عمليات الكرامة اطلعت "العين الإخبارية" عليه: "الإرهابي -البابور- قتل أثناء مشاركته في صفوف مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية بمعسكر النقلية صباح اليوم السبت في طرابلس".

وأوضح البيان أن الإرهابي –البابور- هو أحد أبرز منتسبي تنظيم أنصار الشريعة وهو مطلوب دوليا لتورطه في الهجوم الإرهابي الذي استهدف القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي 2012.

الإرهابي "البابور" سجين سابق في أبو سليم بسبب فكره التكفيري وقد خرج عام 2011 من السجن وتم تكليفه عام 2012 بتولي ملف تعويضات سجناء أبو سليم، قبل أن يلتحق بكتيبة "راف الله السحاتي" و"درع ليبيا 1" مع الإرهابي وسام بن حميد، وشارك معه في قتل 41 شابا من مدينة بنغازي.

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واتهم البابور بالمشاركة في الهجوم مع عناصر تنظيم القاعدة على القنصلية الأمريكية في بنغازي.





وانتقل البابور رفقة عدد من إرهابيي كتيبة راف الله السحاتي إلى تنظيم أنصار الشريعة، ليشارك في القتال ضد القوات المسلحة بمدينة بنغازي قبل أن يفرّ خارج المدينة، إلى مدينة العجيلات ومنها أصبح متنقلا بينها وبين طرابلس ومصراتة.

ويثبت مقتل البابور في صفوف مليشيات طرابلس صحة ما أعلنه الجيش الليبي من أن عناصر متطرفة وإرهابية تنتمي لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين ضمن صفوف مليشيات حكومة الوفاق.

وكان الجيش الوطني الليبي أطلق، 4 أبريل/نيسان الماضي، عملية طوفان الكرامة لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية التي تسيطر على المدينة.



