السيسي والبرهان يوقعان اتفاقية تعاون أمني بين مصر والسودان

وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اتفاقية تعاون أمني بين البلدين لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب.

واستقبل السيسي، السبت، البرهان، في قصر الاتحادية بالقاهرة، في مستهل أول زيارة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي خارج السودان منذ توليه منصبه.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بأن الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث تم التوافق على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته.

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وقالت مصادر بالمطار لـ"العين الإخبارية": إن "رئيس المجلس العسكري الانتقالي وصل للقاهرة على متن طائرة خاصة يرافقه 5 أشخاص، وجرى استقباله باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار".

وكان الرئيس المصري عقد قمة تشاورية حول الأوضاع في السودان في حضور بعض الدول الأفريقية في 23 أبريل/نيسان.

وقال السيسي خلال تلك القمة إن "الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم، عن طريق حوار شامل جامع، بين القوى السياسية المختلفة في السودان، يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي توافقي، ويضع تصوراً واضحاً لاستحقاقات هذه المرحلة، ويقود إلى انتخابات حرة ونزيهة".

وتأتي زيارة البرهان إلى القاهرة عقب زيارة قام بها نائبه محمد حمدان دقلو، الخميس، إلى السعودية، التقى خلالها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.