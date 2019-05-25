السفارة السعودية في الفلبين تستنفر بحثا عن مواطن فقد في رحلة طيران

أعلنت ​السفارة السعودية​ في ​الفلبين​ أنها "تلقت اتصالًا صباح السبت 19 أيار 2019، من المواطن ​محمد خالد​ الشريف المقيم للدراسة مع شقيقه عبد الله في معهد الطيران، مفيدًا بفقدان الاتصال بشقيقه أثناء رحلة طيران تدريبية برفقة مدربه"، مشيرة إلى أنها "كونت فريق عمل على مدار الساعة بالتواصل مع الجهات المختصة الفلبينية، وتم البدء في البحث عن الطيارة المفقودة والطاقم، حسب الإحداثيات المبلغة لهم من معهد الطيران".

وأوضحت أن "​هيئة الطيران المدني​ الفلبيني أصدرت، بتاريخ 20 أيار، بيانًا رسميًا عن فقدان الطائرة، ولم يعثر على الطيارين"، مؤكدة أن "عمليات البحث لا زالت مستمرة إلى تاريخ صدور البيان".

وأكدت السفارة أن "​الخارجية السعودية​ تتابع بشكل مستمر معها مجريات البحث عن المواطن"، مشددة على أنها "ستستمر في بذل كل الجهود للبحث عن المواطن بالتنسيق مع الداخلية الفلبينية و​وزارة الدفاع​ وهيئة الطيران المدني والسلطات ذات العلاقة".

ولفتت في السياق إلى أنها تحفظت على نشر البيان الصحفي في حينه، بناء على رغبة أسرته، إلا أنها قامت بإصداره لما ورد من استفسارات في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، درءًا لأي شائعات.

وعبرت السفارة عن أملها في أن تسفر نتائج البحث بشكل إيجابي عن عودة المواطن السعودي إلى ذويه سالمًا.