حميدتي بعد لقاء ابن سلمان: السودان مع السعودية في مواجهة إيران والحوثيين

أكّد نائب رئيس ​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​ الفريق أول ​محمد حمدان​ دقلو "حميدتي"، دعم بلاده للسعودية في مواجهة "التهديدات والاعتداءات" الإيرانية.

وجاءت تصريحات دقلو بعد لقائه في ​الرياض​ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال دقلو الشهير بـ"حميدتي" في بيان أصدره المجلس العسكري في ​الخرطوم​ إنّ "السودان يقف مع المملكة ضد كافة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والمليشيات الحوثية". كما أعلن عن "كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية، وأنّ القوات السودانية ستظلّ موجودة وباقية في ​السعودية​ و​اليمن​ وسنقاتل لهذا الهدف".

وأوضح أن الغرض من الزيارة هو "تقديم الشكر للمملكة، لما قدّمته من دعم اقتصادي يؤمّن متطلّبات الحياة المعيشية للشعب السوداني، وهو ما أعلن عنه في الفترة السابقة فضلاً عن دعمها السياسي للمجلس للمساهمة في الوصول إلى حلّ سريع للمشكلات العالقة".