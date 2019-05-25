آكار: تركيا تدعم حل المشكلات في بحر إيجة وشرق المتوسط وجزيرة قبرص

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار "دعم تركيا حل المشكلات في بحر إيجة وشرق المتوسط وجزيرة قبرص، في إطار علاقات حسن الجوار وبموجب القانون الدولي"، مشيراً إلى أن "مناورات "ذئب البحر 2019"، أثبتت جاهزية وعزم القوات التركية على حماية حقوق ومصالح البلاد في البحار".
وأوضح أن "مناورات "ذئب البحر" تجري مرة كل سنتين ويُخطط لها مسبقا"، مؤكداً أن "الأنشطة التي تتضمنها والأماكن التي تجرى فيها، غير موجهة ضد أي بلد بأي شكل من الأشكال".
ولفت إلى أن "القوات المسلحة التركية تحارب الإرهاب في شرق وجنوبي الأناضول وسوريا، وشمالي العراق، من أجل سيادة واستقلالية الأمة، إلى جانب نجاحها في مهام حلف شمال الأطلسي "الناتو" والأمم المتحدة".
وبيّن أن "تحديد مناطق النفوذ في شرق البحر المتوسط من أهم القضايا"، مضيفاً: "أن تركيا تتبنى موقفاً مبدئياً يتمثل "بالمساواة في مناطق النفوذ بشرق المتوسط وجزيرة قبرص، وحماية الحقوق السيادية والتقاسم العادل للموارد".
وأكد "التزام أنقرة القانون الدولي في مسألة تحديد مناطق النفوذ البحرية"، معرباً عن أمله في أن تُحترم حقوق ومصالح تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في شرق المتوسط".
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