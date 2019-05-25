صحتنا في رمضان.. في أي سن يمكن للأطفال الصيام من دون تعرضهم لأية خطورة؟ -فيديو

تعمل الأسر المغربية على تحبيب الأطفال في أداء فريضة الصيام في سن مبكر لتدريبهم على تحمله حال بلوغهم.

وعن السن المناسبة التي يمكن للأطفال الصيام فيها من دون تعرضهم لأي خطورة، ترى إيمان السلاوي، الأخصائية في التغذية، أن الأمر يجب أن يراعي حالة للطفل، خصوصا إذا كان خفيف الجسم أو ضعيفا في بنيته الجسمانية.

ونوهت السلاوي، في حديث “لليوم 24” ببما تقوم به الأسر بالسماح لأبنائها بالصيام بشكل تدريجي، ولمدة نصف يوم كل مرة.

كما نبهت الأخصائية إلى ضرورة أن يكون الطفل يوم صيامه ملازما للمنزل، لا أن يرسل للمدرسة، وذلك حتى يكون تحت مراقبة أوليائه، وتقديم الأكل له إذا ما شعر بالدوار أو العياء.