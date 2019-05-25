فاجعة الحافلتين..طبيب بمستشفى طنجة: وصلتنا 17 حالة..4 وفيات و5 في حالة حرجة-فيديو

فيديو:يونس الميموني

كشف عبد العظيم اقبيب، طبيب بقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، اليوم السبت، أن ضحايا حادثة طنجة ارتفع إلى 4 وفيات، من أصل 17 راكب أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفاد أقبيب في تصريح ل”اليوم24″ أن الضحايا الثلاثة لقوا حتفهم في مكان الحادث، فيما فارق الرابع حياته بعد ساعات من وصوله إلى المستشفى متأثرا بجراحه.

Advertisements

وأبرز المتحدث ذاته، أن 5 حالات أخرى ترقد في قسم الإنعاش بنفس المستشفى في حالة حرجة فيما تلقى المصابون الآخرون العلاجات الضرورية وغادروا المستشفى.

وعاشت مدينة طنجة اليوم، على وقع حادثة سير مروعة، بين حافلتين لنقل العمال، على مستوى منطقة “الحرارين”، أدت إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة من 13 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.