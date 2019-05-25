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ليفربول يعلق على إمكانية ضم راموس

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقب مصدر في فريق الإنجليزي، على إمكانية التعاقد مع نجم الإسباني، سيرجيو راموس، بعد تردد الأنباء حول اهتمام "الريدز" به تحسبا لرحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكر المصدر في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور البريطانية "نسبة لعب سيرجيو راموس مع ليفربول هي صفر بالمئة".

وأضاف "الأمر لا علاقة له بما حدث في كييف خلال الموسم الماضي، حتى لو فزنا في نهائي ، وقام راموس بمصافحة كل لاعب في ليفربول بعد ذلك، فسنظل غير مهتمين بهذه الصفقة".

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وتابع المصدر "سيرجيو راموس ليس من نوعية اللاعبين المستهدفين من جانب المدرب يورغن كلوب في الميركاتو الصيفي".

وأتم "لن نوقع مع سيرجيو راموس، حتى لو كان اللاعب متاحًا في الميركاتو بالمجان".

يذكر أن العديد من التقارير الإسبانية أكدت أن علاقة راموس توترت مع فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي، ولذلك يفكر اللاعب في الرحيل خلال الصيف المقبل.

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