إخماد حريق نشب داخل مزرعة للحنطة غربي الانبار

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مركز دفاع مدني هيت استخبر عن حادث حريق في قرية الحسنية عن حادث احتراق زرع الحنطة".
وأضافت أنه "على الفور هرعت الفرقة إلى مكان الحادث وباشرت باخماد النار والسيطرة السريعة من توسع الحريق"، مبينة أن "مساحة الزرع ٣٥ دونماً وتم السيطرة على ٢٠ دونماً، علما ان المحروق ١٥ دونماً فقط".
وأضافت أنه "على الفور هرعت الفرقة إلى مكان الحادث وباشرت باخماد النار والسيطرة السريعة من توسع الحريق"، مبينة أن "مساحة الزرع ٣٥ دونماً وتم السيطرة على ٢٠ دونماً، علما ان المحروق ١٥ دونماً فقط".
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