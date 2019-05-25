سفارة المملكة بالفلبين تؤكد بذل كافة الجهود للعثور على المواطن عبدالله الشريف

جدة - عمرو شويل أعلنت سفارة المملكة في الفلبين، اليوم، بذل كافة الجهود للعثور على المواطن عبدالله خالد الشريف المفقود في الفلبين أثناء رحلة طيران تدريبية.

وأكدت في بيان صحفي، أنها تلقت اتصالا في 19 مايو من شقيق المفقود بالواقعة وأنها تحفظت على نشر أي بيانات بناء على طلب الأسرة.

وهذا نص البيان: