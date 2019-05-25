- 1/2
- 2/2
الان تتابع سفارة المملكة بالفلبين تؤكد بذل كافة الجهود للعثور على المواطن عبدالله الشريف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت سفارة المملكة في الفلبين، اليوم، بذل كافة الجهود للعثور على المواطن عبدالله خالد الشريف المفقود في الفلبين أثناء رحلة طيران تدريبية.
وأكدت في بيان صحفي، أنها تلقت اتصالا في 19 مايو من شقيق المفقود بالواقعة وأنها تحفظت على نشر أي بيانات بناء على طلب الأسرة.
وهذا نص البيان:
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة بالفلبين تؤكد بذل كافة الجهود للعثور على المواطن عبدالله الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.