الأسد أكد ضرورة تحديد أولويات العمل بشكل أدق خلال الفترة المقبلة

أكد الرئيس السوري ​بشار الأسد​ خلال اجتماعه مع فريق المشروع الوطني للإصلاح الإداري، "ضرورة تحديد أولويات العمل فيه بشكل أدق خلال الفترة المقبلة، بالشكل الذي يضمن إنجازاً حقيقياً أكبر على الأرض"، مشدداً على "أهمية تحديد وحصر أسباب المعوقات التي واجهته، وطرق معالجتها".

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