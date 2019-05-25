المالكي عن التوتر الأميركي الإيراني: لغة الحياد لم تعد مقبولة

أكّد رئيس الوزراء العراقي الأسبق ​نوري المالكي​ أن "لغة الحياد لم تعد مقبولة" في إشارة إلى التوتر الأميركي الإيراني، مشيرًا إلى أن "المنطقة تواجه تحديات كبيرة ويجب السعي للتهدئة وإبعاد لغة التصعيد والتلويح باستخدام القوة، ونأمل أن تنجح مساعي العراق في إنهاء حدة التوتر القائمة بين واشنطن و​طهران​".

وشدد المالكي، خلال استقباله رئيس ​مجلس النواب​ ​محمد الحلبوسي​، على أن "إعلان إيران على لسان قادتها أنها لا تريد الحرب يلزم الجميع أن يقف بوجه التصعيد وأن لغة الحياد لم تعد مقبولة إنما الموقف الرافض للطرف الذي يريدها".

ودعا المالكي الذي يرأس ائتلاف دولة القانون إلى "ضرورة تفعيل أداء مجلس النواب والعمل لتشريع القوانين المهمة، وإبعاد مجلس النواب عن المناكفات السياسية، وخلق أجواء إيجابية بين الكتل النيابية وتنسيق عال لإصدار القوانين التي تهم المواطن وتلبي طموحاته".