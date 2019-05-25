ورشة التفريغ النفسي من خلال الألوان | نابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ:26/ 05/ 2019 الزمان: 12:00 المكان: فن من القلب، نابلس Advertisements بدء فعاليات البرنامج الصيفي مع ورشة التفريغ النفسي من خلال الألوان.

مع انتهاء السنة الدراسية، وبعد ضغوطات الامتحانات والتوتر، تنظم مؤسسة فن من القلب بالتعاون مع الفنانة الريادية المبدعة جيهان أبو عمر للمشاركة في ورشة التفريغ النفسي باستخدام الألوان والرسم الحر.

- يتعلم المشاركون دمج الألوان والألوان الأساسية والثانوية.

- تفريغ الطاقة السلبية عن طريق الألوان المفرحة.

- التواصل والعمل الجماعي بروح الفريق

- تحريك الدورة الدموية عن طريق أطراف الأصابع من خلال ضربات اللون ودمجه بالأصابع.

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