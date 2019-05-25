وقالت الامانة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنها اجرت "حملات في حي الجهاد وحي المعلمين ومنطقة بغداد الجديدة وشارع عتبة بن غزوان وفي عدة شوارع اخرى ضمن قواطع بلدية الرشيد وبغداد الجديدة والشعب والدورة".



واضافت ان "الحملات تضمنت ازالة عدد من المحلات التي شيدت تجاوزاً بالاضافة مصادرة مواشي وازالة حضائر وأكشاك ومسقفات وبسطات ومعارض سيارات غير رسمية وغيرها من التجاوزات المختلفة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر امانة بغداد: حملات مكثفة لازالة التجاوزات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.