السماوة يجبر الزوراء على التعادل في الدوري الممتاز

ولم يتمكن الفريقان من الوصول الى الشباك، حيث اثرت ارضية الملعب المتهالكة على اداء الفريقين ايضاً، لتنتهي المواجهة سلبية اداءً ونتيجة.

بهذا التعادل، وصل الزوراء الى النقطة 64 في المركز الرابع، فيما بلغ السماوة النقطة 27 في المركز الثامن عشر.