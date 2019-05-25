شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إيرادات "هيئة موانيء البحر الأحمر" بواقع 825 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت جملة إيرادات الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر خلال العام المالي الجديد 2019/2020، 3 مليار و900 مليون جنية مقابل 3 مليار و785 مليون العام المالي الجارى 2018/2019.
وبلغت جملة التكاليف والمصروفات، المعروضة أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، مليار و37 مليون و81 ألف جنية خلال العام المالي الجديد 2019/2020 مقابل 825 مليون العام المالي الجارى.
وقدرت جملة الموازنة الجارية للهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، للعام المالي الجديد 2019/2020، بنحو 2 مليار و40 مليون جنية مقابل مليار و575 مليون جنية العام الجارى 2018/2019.
في المقابل قدرت جملة الإيرادات خلال العام المالي الجديد 2019/2020، نحو 2 مليار و40 مليون جنية مقابل مليار و575 مليون جنيه.
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