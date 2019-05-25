قطع المياه عن مدينة أبورديس لمدة يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد: ناشدت الوحدة المحلية لمدينة أبورديس المواطنين بتخزين ما يكفيهم من المياه لأغراضهم المنزلية لانقطاعها بداية من الاثنين المقبل ولمدة يومين متتاليين. وقال مبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أرسلت منشورًا يفيد قطع مياه الشرب يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بجميع أحياء المدينة والقرى التابعة لها لأعمال الصيانة في محطة غرب النفق.

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