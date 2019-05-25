السعودية تصدر 7.4 مليون تأشيرة عمرة

أعلنت السلطات السعودية إصدار 7.463.259 تأشيرة عمرة منذ مطلع العام الهجري وحتى الخميس، 18 رمضان، موضحة أن مجموع القادمين إلى المملكة بلغ 6.964.943 معتمرا، وفقا للعين الإخبارية.

وسجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي مغادرة 6.039.697 معتمرا السعودية بعد أن أدّوا العمرة والزيارة، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل السعودية 925.246، منهم 679.929 في مكة المكرمة، و245.317 في المدينة المنورة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة السعودية مع مطلع العام الهجري الجاري، ويقيس 5 جوانب رئيسية، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى السعودية عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين السعودية بعد أن أدوا مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة البالغ 10852 موظفا، منهم 8978 من الذكور، و1874 من الإناث.

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ويتوزع وصول المعتمرين إلى السعودية بين 3 وسائل نقل، ووصل عبر المنافذ الجوية 6.185.504 معتمرين، والبرية 671.356 معتمرا، وسجل وصول 108.083 معتمرا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1530855، تليها إندونيسيا 934827، بعدها الهند 635675، ثم مصر 524728، وتركيا خامسا 300517 معتمرًا، وتأتي بعدها كل من: الجزائر 353425، اليمن 323083، ماليزيا 269554، العراق 268179، والأردن 194908.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية السعودية 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.