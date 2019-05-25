عبد الرزاق:إنجازات المقاومة هي لمصلحة كل اللبنانيين ولكل شعوب المنطقة

هنأ رئيس حركة الإصلاح والوحدة ومنسق ​اللقاء الاسلامي​ الوطني الشيخ ​ماهر عبدالرزاق​ اللبانيين عامة بذكرى ​المقاومة​ والتحرير كما توجه بتهنئة خاصة بهذه الذكرى لسيد الإنتصارات سماحة الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ .

وأكد الشيخ عبدالرزاق ان "الخامس والعشرون من أيار سيبقى رمزاً للمقاومة ضد العدو الصهيوني وسيشكل محطة تاريخية في أرشيف الشعوب المقاومة ونتذكر دماء شهدائنا الزكية والتي بذلت في سبيل الله اولا ثم في سبيل ان ينعم ال​لبنان​يون خاصة وكل العرب والمسلمين بثمرة النصر الذي جلب الحرية للأمة العربية والإسلامية وهزم ​الجيش​ الصهيوني بعد ان عجزت ​الدول العربية​ عن هزيمته بل عن استرداد حقوقها الشرعية". وأضاف "نعتبر ان هذا النصر المظفر هو ثمرة المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة ونتذكر ايضا شهداء جيشنا البطل المقدام ودوره مع رجال المقاومة في سبيل تحرير ارضنا".

وأكد ان "انجازات المقاومة لخدمة الشعب البناني غير التحرير لا تعد ولا تحصى فمن التربية حتى الانماء في كل المجالات الحياتية وعظمتها تظهر في تنمية قدراتها الجهوزية ورصدها الدائم لتحركات العدو الصهيوني ولا ننسى إنتصارها على ​الإرهاب​ التكفيري فلولا وقوف المقاومة في وجه ظاهرة العصر التكفيري والمدعومة من بعض الدول العربية والاجنبية بكل الوسائل لأصبحنا في بحر المجهول خاصة نحن في لبنان وما نصر المقاومة الا دليل على نمو قدراتها التكتيكية من هنا نحن نؤكد ان إنجازات المقاومة هي لمصلحة كل اللبنانيين ولكل شعوب المنطقة من لبنان إلى ​سوريا​ حتى ​العراق​".