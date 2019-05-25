داخلية الكويت: مقتل شرطي وإصابة 10 آخرين في انقلاب زورق تابع لخفر السواحل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مقتل شرطي وإصابة 10 آخرين في انقلاب زورق تابع لإدارة خفر السواحل بمركز الصبية.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، في بيان صحفي، السبت، أن بلاغا ورد عن انقلاب الزورق، وتم التعامل الفوري معه من قبل الإنقاذ البحري وخفر السواحل، وتم انتشال 10 أفراد من طاقم القارب تعرضوا لإصابات متفرقة، وكذلك انتشال جثمان المتوفى ونقلهم جميعا لمركز الصبية.

وقالت الداخلية إن جهات الاختصاص فتحت تحقيقا فوريا لاتخاذ كافة الإجراءات للوقوف على أسباب الحادث.