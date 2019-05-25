شكرا لقرائتكم تونس: الأزمة الليبية بدأت تتحول لحرب أهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن الأزمة الليبية بدأت تتحول إلى حرب أهلية، معرباً عن أسفه لغياب حكومة مركزية قادرة على الإمساك بزمام الأمور.

وحذر الجهيناوي، في حوار مع صحيفة "لا ليبرتي" السويسرية، مما يحدث في ليبيا بوصفه يؤثر مباشرة على الوضع في تونس.

كما أكد أن دبلوماسية بلاده على اتصال مع جميع الأطراف في ليبيا، وأن تونس مستعدة لمساعدة الليبيين للخروج من الأزمة الحالية.

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وقصفت قوات الجيش الوطني الليبي، ليل الجمعة- السبت، مواقع جديدة تابعة للميليشيات المسلحة، المدعومة من حكومة الوفاق، جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وأكد مصدر من طرابلس لـ"العربية.نت" أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن غارات جوية مكثفة على معسكرات تابعة للميليشيات المسلحة في منطقة خلة الفرجان ضواحي العاصمة، متوقعاً أن يتواصل القصف حتى فجر الأحد.

ومنذ الرابع من نيسان/إبريل الماضي، يحاول الجيش الليبي انتزاع السيطرة على طرابلس من الميليشيات المسلحة، في معركة لا تزال مستمرة، خاصة في الضواحي الجنوبية للعاصمة.