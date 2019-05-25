وزير الدفاع اليمني يثمن دور الإعلام في مواجهة المليشيا الانقلابية

أشاد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي بالدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في فضح المليشيا الحوثية الانقلابية، وكشف جرائمها وانتهاكاتها ونقل الحقائق للرأي العام والدولي.

وخلال كلمة ألقاها في أمسية رمضانية للإعلاميين، أقامتها دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة في مدينة مأرب، شدد الفريق المقدشي على ضرورة تكامل الجبهتين العسكرية والإعلامية، وتنسيق وتوحيد الجهود الإعلامية وترشيد الخطاب وتوجيه الاهتمامات نحو المعركة الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب.

ولفت وزير الدفاع إلى أن القيادة السياسية والعسكرية تخوض معركتين متزامنتين في مواجهة مليشيا الانقلاب في مختلف الجبهات، ومعركة أخرى تتمثل في جهود إعادة بناء مؤسسة الوطن الدفاعية على أسس وطنية.

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وأكد المضي نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية في ظروف استثنائية وزمن قياسي، بعد أن سيطر الانقلابيون على مقدرات الوطن ومن بينها مقدرات القوات المسلحة.

وأضاف الفريق المقدشي "أن المؤسسة العسكرية هي الرهان الضامن لاستكمال مواجهة المليشيا الحوثية وحماية مكتسبات الثورة والجمهورية ومواجهة مشاريع العنف والتطرف والإرهاب".

والتصدي لكل المشاريع التخريبية التي تستهدف وحدة وهوية الوطن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وعرقلة عملية الانتقال لبناء دولته ومستقبله، وأنها السبيل الآمن لاستعادة وتحقيق أمن واستقرار اليمن وأمن جيرانه، وصد المخططات المعادية للعرب والعروبة وإفشال المحاولات الرامية للعبث باستقرار المنطقة، وتهديد أمن خطوط الملاحة والمصالح الدولية”.



وجدد وزير الدفاع الدعوة لجميع أبناء الشعب بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم لمزيد من الالتفاف حول القيادة الشرعية ومساندة الجيش الوطني والاصطفاف تحت مظلة المشروع الوطني.

وعبر عن الشكر والتقدير لمواقف الأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وجهودهم المثبتة بالدعم والمعمدة بالدعم ووقفتهم الشجاعة مع الشعب اليمني.