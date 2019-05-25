محافظ البنك: المبالغ التي وفرتها مبادرة تمكين ساعدت على القيام بمشاريع استثمارية

وقال اسماعيل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نشيد بالجهات الممولة لمبادرة تمكين وبالدور الذي تقوم به المصارف وشركات الصرافة العراقية في تمويل مبادرة تمكين".

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المبادرة، أن "المبالغ التي وفّرتها هذه الجهات ساعدت على القيام بمشاريع استثمارية وخدمية كما أنها وفرت بعض الفرص للباحثين عن عمل لتحسين أحوالهم المعيشية، وشملت جوانب انسانية وثقافية وبيئية واجتماعية واقتصادية ورياضية".



واعرب محافظ البنك عن شكره "روح المشاركة والمواطنة لدى تلك المؤسسات التي تسهم بشكل فاعل في وظائف اجتماعية واسعة الابعاد".